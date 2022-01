Covid in Liguria, quasi 6mila positivi: più della metà a Genova

di Edoardo Cozza

Calano i ricoveri, ma ci sono stati 9 decessi. Oltre 17mila dosi di vaccino somministrate in Liguria nell'ultima giornata: 2125 le prime dosi

Ci sono 5835 nuovi positivi al covid in Liguria. Sono emersi da 33258 tamponi (6286 molecolari e 26972 test rapidi). Attualmente i positivi sono 52107, 958 più di ieri. I nuovi contagi sono 3033 nell'area di Genova, 924 nel Savonese, 766 nell'Imperiese, 616 nello Spezzino, 464 nel Tigullio e 32 non sono residenti in regione. I guariti sono 4868.

Ci sono stati 9 decessi, avevano un'età compresa tra i 74 e i 98 anni. Da inizio pandemia i morti sono 4724. Gli ospedalizzati sono 731, tre in meno rispetto a ieri. In terapia intensiva ce ne sono 44 (34 non vaccinati), erano 43. Spicca l'aumento di ricoveri al Villa Scassi, 11 (135 totali di cui 8 in terapia intensiva). A casa tra malattia e quarantena ci sono 38559 persone: 26113 in isolamento, 2150 in più, e 12446 in sorveglianza attiva erano 12083.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 17254 vaccinazioni: 2125 prime dosi, 555 richiami e 14574 dosi booster