Covid, la proposta dal tavolo ministero-Regioni: modifiche al sistema di assegnazione delle fasce

di Giorgia Fabiocchi

Modificare significativamente il sistema delle fasce di colori per le Regioni valutando i casi Covid soltanto tra i pazienti ricoverati che hanno sviluppato la malattia e, dunque, senza includere gli asintomatici ricoverati per altre patologie. Questa - a quanto si apprende da Roma - una delle ipotesi emerse al tavolo a cui hanno partecipato tecnici del ministero della Salute - tra questi il direttore generale della Prevenzione, Giovanni Rezza, e il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli - e quelli delle Regioni, oggi riuniti per un primo incontro.