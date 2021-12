Covid in Liguria, record di casi: 1634 nuovi contagi, mai così tanti

di Edoardo Cozza

Calano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva, ma ci sono stati 4 decessi. Oltre 15mila vaccinazioni somministrate nelle ultime 24 ore

Record di nuovi positivi al covid in un giorno in Liguria: sono 1634, mai erano stati così tanti. Sono emersi da 8111 tamponi molecolari e 13225 test rapidi. Il tasso di positività è del 7,65%. Il maggior numero di casi, 651 è stato riscontrato nell'area genovese, seguono lo Spezzino con 301 casi, il Savonese con 297, l'Imperiese con 255, il Tigullio con 97, mentre 33 positività sono in cittadini non residenti in regione.

Il totale dei positivi in Liguria è 14.893, sono 709 più di ieri. Sono in calo gli ospedalizzati: 543, sei in meno rispetto a ieri. Tra questi malati 38 sono in terapia intensiva (26 non vaccinati), ieri erano 41. La pressione sugli ospedali cala ovunque tranne che in quelli di Sestri Levante (+2), Lavagna (+3), Sarzana (+6). Ci sono stati quattro decessi, tre uomini e una donna di età compresa tra i 61 e i 91 anni. A casa tra malattia e quarantena ci sono oltre 22 mila persone. In isolamento domiciliare ce ne sono 11608, 634 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 10457, erano 9854.

Nelle ultime 24 ore sono state fatte 15663 vaccinazioni.