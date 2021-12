Covid, Toti: "Chiediamo regole nuove per quarantene e tracciamento: stiamo paralizzando l'Italia"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione Liguria: "Con gli altri colleghi governatori presenteremo un documento per evitare di bloccare il Paese, le misure vanno riviste"

"Tra poco in Conferenza delle Regioni presenteremo un documento per cambiare al più presto le regole delle quarantene e del contact tracing. Non possiamo paralizzare l'Italia". Lo anticipa il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via Facebook.

"Treni cancellati per mancanza di personale, 21 mila liguri costretti a casa. Non possiamo bloccare il Paese con le quarantene dei contatti di positivi. - ha detto Toti - Il covid è cambiato, la maggior parte della popolazione è vaccinata, dobbiamo rivedere anche le misure per affrontarlo".