Covid in Liguria, 869 nuovi casi: 334 solo nell'imperiese

di Marco Innocenti

Continuano a crescere i ricoverati in ospedale (+21). Ancora 7 i decessi: 2 uomini e 5 donne, deceduti negli ospedali di Sanremo e Sestri Levante

Sono 869 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 6.540 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 16.732 tamponi antigenici rapidi. I nuovi contagiati sono 334 a Imperia, 137 a Savona, 304 a Genova (206 in Asl 3 e 98 in Asl 4), 88 alla Spezia e 6 non residenti in Liguria.

I guariti sono stati 487, i decessi purtroppo sono stati 7: due uomini di 86 e 88 anni e 5 donne, di età compresa fra i 53 e 96 anni, tutti deceduti negli ospedali di Sanremo e Sestri Levante. Continuano intanto a crescere i ricoveri in ospedale: nelle ultime 24 ore sono stati 21 in più, arrivando così a 432. Crescono anche le terapie intensive, che oggi sono 31 (22 vaccinati e 9 non vaccinati, con malattie pregresse).