Covid in Liguria: 417 nuovi casi, leggero calo nei ricoveri ma due decessi

di Marco Innocenti

Si tratta di due uomini, uno di 74 anni e l'altro di 83, morti al San Martino di Genova e all'ospedale di Albenga. Stabili le terapie intensive

Sono 417 i nuovi positivi al covid in Liguria, a fronte di 3.971 tamponi molecolari a cui vanno aggiunti 8.747 test antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore. Numeri che portano il tasso di positività al 3,27%. I 417 nuovi casi sono stati registrati 47 a Imperia, 85 a Savona, 239 a Genova (213 in Asl 3 e 26 in Asl 4), 45 a Spezia e 1 non residente in Liguria. I guariti sono stati 336 e il numero totale dei contagiati oggi in regione sono 5.571. Due purtroppo i decessi: un uomo di 74 anni deceduto all'ospedale San Martino di genova e un altro uomo, di 83 anni, all'ospedale di Albenga.

Scendono, seppur di solo 2 unità, i ricoveri in ospedale, che oggi sono 154. Stabili a 20 le terapie intensive. Sul fronte dei vaccini, continua la compagna con altre 4.510 dosi effettuate nelle ultime 24 ore.