Covid in Liguria, 1.194 nuovi casi e nessun decesso. Crescono i ricoveri

di Marco Innocenti

Ci sono 12 pazienti in più negli ospedali, 9 i posti letto occupati in terapia intensiva

Sono 1.194 i nuovi casi di Covid registrati oggi in Liguria, a fronte di 1.862 tamponi molecolari e 5.045 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività si attesta dunque al 17,28%. Grazie a 1.269 guariti, comunque, cala ancora il numero dei positivi totali nella nostra regione, che scende di altre 75 unità arrivando oggi a 17.352 in tutta la Liguria: 1.912 a Imperia, 2.399 a Savona, 9.325 a Genova, 2.782 alla Spezia, 377 residenti fuori regione e 557 in fase di verifica.

Aumenta di 12 unità l'occupazione dei posti letto negli ospedali della regione, salendo così a 276, con 9 pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 8). Non si registrano decessi nelle ultime 24 ore.