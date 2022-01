Covid, in calo positivi e ricoverati ma sempre alto il numero dei decessi

di Giorgia Fabiocchi

Sono 4.631 i nuovi positivi al covid-19 in Liguria nella giornata odierna, compresi guariti e deceduti, su 5.321 tamponi molecolari effettuati, ai quali si aggiungono altri 24.802 antigenici rapidi. Sono 58.888 i nuovi positivi in Regione, -2.295 rispetto a ieri. I positivi sono così suddivisi in Liguria: 2.618 a Genova (2.133 in Asl 3 e 485 in Asl 4), 812 a Savona, 665 ad Imperia, 502 a La Spezia. 35 coloro che non risiedono in regione.

Sempre alto il numero di decessi, 10, di cui il più giovane è un uomo di 57 anni, mentre il più anziano un 97enne. Netto calo degli ospedalizzati, 726, 32 in meno rispetto al giorno precedenti. In diminuzione anche le terapie intensive, 37 (-3), di cui 26 persone non sono vaccinate e 11 sono vaccinate ma con comorbidità.