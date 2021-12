Covid Bogliasco, 8 studenti positivi: quarantena per tutte le classi della scuola Sirotti

di Alessandro Bacci

Il Sindaco ha contattato Asl3 per richiedere l'organizzazione di un servizio mobile per i tamponi che gli alunni dovranno effettuare a fine quarantena

Il Dipartimento Prevenzione e Igiene di Asl3 ha disposto quest'oggi la quarantena per tutte le classi delle due sezioni della scuola primaria "Sirotti" di Bogliasco. I casi positivi risultano, al momento, otto in tutto tra gli studenti.

Il Sindaco ha contattato Asl3 per richiedere l'organizzazione di un servizio mobile dedicato che arrivi direttamente sul nostro territorio per i tamponi che gli alunni e le alunne dovranno effettuare a fine quarantena (presumibilmente nelle giornate di giovedi 25 e venerdi 26). La risposta di Asl3 dovrebbe essere positiva. Anche per questa informazione seguiranno puntuali aggiornamenti nella giornata di lunedi prossimo.

A oggi secondo i dati ufficiali di Alisa sul territorio comunale di Bogliasco i numeri di casi di contagi da Covid-10 sono 16 mentre sono 21 le persone in quarantena.