Covid, 1581 nuovi casi. Crescono ricoverati e casi totali. Nessun decesso

di Redazione

Circa 10500 i temponi effettuati. Cinque ospedalizzati in più, una terapia intensiva in meno. Somministrate 826 dosi di vaccino

Sono 1581 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, trovati da 2.202 tamponi molecolari e 8.374 test antigenici rapidi.

I ricoverati in ospedale sono 298 (cinque in più di ieri), di cui 9 in terapia intensiva (uno meno di ieri). In isolamento domiciliare, in terapia cioè tra le mura di casa, ci sono invece 17.287 persone, 67 in meno di ieri. I nuovi guariti sono invece 1.333, per un totale da inizio emergenza di 381.995.

Le vittime totali sono 5.228, nessun decesso oggi.

Finora sono state consegnate 3.531.418 dosi di vaccino, di cui 3.465.124 sono già state somministrate (il 98%). Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 826 dosi.

La provincia con il maggior numero di positivi è quella di Genova con 9.699 (146 in meno di ieri), segue La Spezia, 2.878, 2.402 e 1.994 quelli delle province, rispettivamente, di Savona e Imperia.

Le persone attualmente positive sono 17.902 (248 in più rispetto a ieri).