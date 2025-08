Cosulich Group: un 2024 all’insegna della crescita, della sostenibilità e dell’innovazione

Il Gruppo Cosulich (nella foto, Augusto Cosulich) ha pubblicato il suo Annual Report 2024, tracciando un anno di consolidamento strategico, operazioni industriali e investimenti orientati al futuro. I dati finanziari confermano un andamento positivo: l’EBITDA si attesta a 59,7 milioni di euro, il secondo miglior risultato nella storia del Gruppo, con un utile netto di 20,6 milioni, un fatturato di 2,1 miliardi e un patrimonio netto consolidato di 267 milioni. Anche il rating pubblico BB con outlook stabile è stato confermato, e il processo di revisione è già stato avviato in base ai risultati ottenuti.

Il 2024 ha visto l’integrazione della società TRASGO, a cui si è affiancata la nascita della rete Powered by Cosulich Logistics, oggi costituita da 14 uffici e 7 brand attivi nella filiera logistica internazionale. In linea con la strategia di transizione energetica, sono state ordinate quattro nuove bettoline methanol-ready, una scelta che rafforza l’impegno del Gruppo verso soluzioni di bunkeraggio green. A queste operazioni si aggiungono interventi mirati nei settori dello shipping, dell’acciaio e della digitalizzazione, oltre al rafforzamento della governance con l’ingresso di due nuovi membri nel consiglio di amministrazione.

Il tema che ha guidato l’attività del Gruppo durante l’anno è Bridging to Solutions, ovvero la capacità di creare connessioni tra persone, funzioni e mercati per trasformare la complessità in valore industriale. Un concetto che riflette l’approccio integrato e flessibile adottato nel rispondere alle sfide del contesto globale.

Importante novità di quest’anno è la pubblicazione del primo Sustainability Report completo, redatto secondo i nuovi standard europei CSRD ed ESRS. Il documento registra risultati concreti in ambito ambientale, come il 64% della flotta bunker pronta per l’utilizzo di LNG o metanolo, un incremento del 409% dell’energia da fonti rinnovabili – che rappresenta ora l’11,2% del consumo totale – e un aumento del 43,5% nelle ore di formazione pro capite. A questi si aggiungono il rafforzamento della governance aziendale e un miglioramento generale dei processi di rendicontazione.

Il report include anche insight su progetti chiave, tra cui l’evoluzione della strategia methanol-ready, la struttura della rete Cosulich Logistics, l’integrazione culturale e operativa di TRASGO, i programmi formativi per la crescita dei giovani talenti e le azioni intraprese per adeguarsi alla normativa EU ETS e sviluppare soluzioni innovative in ambito energetico.

