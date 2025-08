Cosenza: inaugurato il servizio di bike sharing elettrico della Regione Calabria

È stata inaugurata a Cosenza la nuova flotta di biciclette elettriche in condivisione, che si aggiunge al servizio di Bike Sharing della Regione Calabria già attivo nei comuni di Castrovillari, Catanzaro e Palmi. Il servizio rientra nei progetti promossi dalla Regione grazie ai contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Sharing Mobility e con la collaborazione delle aziende del TPL. La gestione del servizio è stata aggiudicata, attraverso l’avviso pubblico emesso da Ferrovie della Calabria a VAIMOO S.r.l. (parte di Angel Holding), società con sede a Mola di Bari e già operatore dei servizi di bike sharing in comuni di diverse regioni italiane, tra cui Bari, Teramo, Chieti, Asti, Biella, Pompei e molti altri.

Il servizio, che non ha costi per la municipalità coinvolta, ha l’obiettivo di offrire ai cittadini e turisti un sistema integrato tra i servizi di trasporto pubblico e il nuovo bike sharing. Infatti, il piano tariffario VAIMOO, già particolarmente conveniente, grazie all’integrazione con il trasporto pubblico locale, prevede scontistiche dell’80% per gli utenti in possesso di un titolo di viaggio

di Ferrovie della Calabria.

Questa sperimentazione rappresenta inoltre un passo strategico per testare e sviluppare, come già avvenuto in altre regioni italiane, l’integrazione del bikesharing elettrico come componente strutturale del trasporto pubblico locale, in affiancamento ai servizi ferroviari e su gomma, con l’obiettivo di costruire un sistema di mobilità sempre più efficiente, sostenibile e capillare.

Il servizio sarà attivo progressivamente dal giorno successivo all’inaugurazione. Tutte le informazioni relative alle tariffe e alla localizzazione delle stazioni sono disponibili su:

L’Assessore Regionale ai Servizi di Mobilità Sostenibile e TPL Gianluca Gallo ha dichiarato – “L’avvio del nuovo servizio di bike sharing elettrico a Cosenza rappresenta un segnale concreto dell’impegno della Regione Calabria per una mobilità moderna, sostenibile e vicina ai bisogni delle comunità. Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare questo strumento innovativo, comodo ed economico, e a considerarlo una valida alternativa all’uso dell’auto privata. Solo insieme possiamo costruire città più vivibili e un futuro più verde per la nostra regione”.

L’Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria, Aristide Vercillo Martino ha dichiarato – “Siamo estremamente soddisfatti dell’avvio del nuovo servizio di bike sharing a Cosenza, in continuità con il programma sperimentale di sharing mobility in corso anche presso altri nostri centri sul territorio calabrese. Questo progetto, integrato con il Trasporto Pubblico Locale, rappresenta un ulteriore significativo e concreto passo verso una mobilità più sostenibile e inclusiva nella nostra regione. Grazie al fattivo impegno del management di Ferrovie della Calabria, in sinergia con i partner istituzionali MIT e Regione Calabria, si contribuirà a migliorare la qualità della vita dei cittadini, riducendo l’impatto ambientale dei trasporti ed offrendo a cittadini e visitatori una maggiore flessibilità e comfort negli spostamenti. Guardiamo al futuro con entusiasmo, consapevoli che questo è solo l’inizio di un percorso volto a migliorare la mobilità nella nostra regione, continuando ad investire per rendere il trasporto pubblico calabrese moderno, efficiente e green.”

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.