Corso Italia, incendio nella notte in uno stabilimento balneare: fiamme domate in mezz’ora, nessun ferito

Paura nella notte in Corso Italia, dove intorno alle 3:45 è divampato un incendio all’interno di uno stabilimento balneare. A dare l’allarme sono stati due ragazzi di passaggio che, notando le fiamme, hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, insieme ai sanitari della Croce Bianca Genovese, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale.

Il rogo, sviluppatosi nella zona bar della struttura, è stato spento nel giro di circa mezz’ora. Non si registrano feriti.

Secondo una prima ipotesi, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un cortocircuito a un’insegna luminosa. Le fiamme hanno però causato ingenti danni a una parte dei locali.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 4:30. Durante l’intervento, Corso Italia è rimasta chiusa al traffico in direzione levante per circa un’ora e mezza.

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