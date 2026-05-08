Corso Italia, incendio nella notte in uno stabilimento balneare: fiamme domate in mezz’ora, nessun ferito
di Redazione
Paura nella notte in Corso Italia, dove intorno alle 3:45 è divampato un incendio all’interno di uno stabilimento balneare. A dare l’allarme sono stati due ragazzi di passaggio che, notando le fiamme, hanno chiamato il 112.
Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con due squadre, insieme ai sanitari della Croce Bianca Genovese, alla Polizia di Stato e alla Polizia Locale.
Il rogo, sviluppatosi nella zona bar della struttura, è stato spento nel giro di circa mezz’ora. Non si registrano feriti.
Secondo una prima ipotesi, all’origine dell’incendio potrebbe esserci stato un cortocircuito a un’insegna luminosa. Le fiamme hanno però causato ingenti danni a una parte dei locali.
Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 4:30. Durante l’intervento, Corso Italia è rimasta chiusa al traffico in direzione levante per circa un’ora e mezza.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Scignoria! a Casella tra gli Alpini trevigiani: "Qui si parlano tutti i dialetti d'Italia"
08/05/2026
di Gilberto Volpara
Degrado e incuria a Pegli, residenti esasperati per sporcizia, auto in sosta selvaggia e vegetazione invasiva
07/05/2026
di Anna Li Vigni
AMT, in viaggio con le nuove validatrici: QR code, carte bancarie e miglior tariffa
07/05/2026
di Anna Li Vigni