AMT, in viaggio con le nuove validatrici: QR code, carte bancarie e miglior tariffa

Sui mezzi di AMT Genova è iniziata la fase di introduzione delle nuove validatrici rosse, già presenti su oltre 300 autobus della flotta. Il progetto coinvolge tutte le aziende di trasporto locale della Liguria ed è attualmente in una fase di transizione: per questo motivo convivono ancora le vecchie obliteratrici e i nuovi sistemi digitali.

A spiegare il funzionamento delle nuove validatrici sono Fabio Gregorio e Lorenzo Mantero del settore innovazione di AMT, che hanno illustrato passo dopo passo come validare correttamente i biglietti e utilizzare le nuove funzionalità.

Come si valida il biglietto con QR code

Per validare un biglietto elettronico con QR code basta avvicinarlo sotto la validatrice, seguendo la freccia indicata sul display. Dopo pochi secondi il sistema emette un suono di conferma e compare una spunta verde che certifica la corretta validazione.

Se invece si sente un suono differente, significa che l’operazione non è andata a buon fine e bisogna riprovare.

La distanza consigliata è indicativamente tra 5 e 30 centimetri dalla validatrice, per facilitare la lettura anche durante il movimento del bus.

Nessuna timbratura stampata: come controllare la validità

Con il nuovo sistema non viene più stampato l’orario sul biglietto. Per sapere fino a quando il titolo di viaggio è valido ci sono due possibilità.

La prima consiste nel premere il tasto “I” presente sulla validatrice e ripassare il QR code sotto il lettore: sul display comparirà l’orario di scadenza del biglietto.

La seconda opzione è utilizzare l’app ufficiale di AMT. Nella sezione dedicata alla bigliettazione elettronica è possibile scansionare il QR code e verificare immediatamente la validità del titolo di viaggio.

Pagamento contactless con carta o smartphone

Le nuove validatrici consentono anche il pagamento diretto tramite carta bancaria contactless, Bancomat o smartphone.

Basta appoggiare la carta o il telefono sul simbolo centrale della validatrice per acquistare automaticamente il biglietto valido sulla rete AMT.

Il sistema applica inoltre la cosiddetta “miglior tariffa”: ogni volta che si effettua un TAP il sistema registra il viaggio, ma a fine giornata addebita automaticamente la soluzione più conveniente.

Ad esempio: un solo viaggio: 2 euro, due viaggi, 4 euro, oltre una certa soglia viene automaticamente applicato il giornaliero da 10 euro.

Un’unica carta per più persone

Tra le novità più apprezzate c’è anche la possibilità di acquistare più biglietti con la stessa carta bancaria.

Premendo il simbolo della persona con il “+” sulla validatrice si possono emettere fino a quattro biglietti contemporaneamente utilizzando una sola carta di credito o Bancomat.

Come verificare un TAP con carta bancaria

Anche chi utilizza la carta contactless può controllare l’orario della validazione tramite l’app AMT.

Nella sezione “TAP a bordo” è sufficiente inserire le ultime quattro cifre della carta utilizzata: il sistema mostrerà immediatamente l’orario dell’ultima validazione.

Validità sui treni

Il biglietto con QR code integrato AMT-Trenitalia continua a essere verificabile anche dai controllori ferroviari.

Diverso invece il sistema TAP con carta bancaria, che al momento è valido esclusivamente sui mezzi AMT e non sui treni.

Una fase di transizione

Le nuove validatrici sono attualmente installate solo su una parte della flotta AMT. Finché tutti i mezzi non saranno equipaggiati, il sistema continuerà a funzionare in modalità parziale per garantire compatibilità tra vecchie e nuove modalità di validazione.

AMT ha comunque annunciato ulteriori novità e sviluppi tecnologici una volta completata l’installazione su tutti gli autobus del servizio urbano ed extraurbano.

“L’obiettivo è rendere il viaggio sempre più semplice, rapido e digitale per tutti i passeggeri”, spiegano dal settore innovazione.

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