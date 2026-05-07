3° Forum Energia, Amadei (Gruppo Gnl): “La progressiva chiusura di forniture via tubo dalla Russia ha accelerato il passaggio verso il GNL"

Dal 24 febbraio 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, il mercato del gas naturale ha vissuto una trasformazione radicale, ridefinendo le strategie energetiche europee e italiane. La progressiva chiusura delle forniture via tubo dalla Russia ha accelerato il passaggio verso il GNL, il gas naturale liquefatto, diventato oggi uno degli assi portanti della sicurezza energetica nazionale, spiega Costantino Amadei, presidente Gruppo Gnl Federchimica - Assogasliquidi.

L’Italia ha reagito rapidamente alla nuova situazione geopolitica, rafforzando da un lato le importazioni di gas via pipeline dall’Algeria e dall’Azerbaijan, e dall’altro investendo nelle infrastrutture dedicate al GNL. In questo quadro si inseriscono i nuovi rigassificatori galleggianti di Piombino e Ravenna, che si sono aggiunti agli impianti già operativi di OLT Offshore LNG Toscana al largo di Livorno, Adriatic LNG a Chioggia e allo storico terminale di Panigaglia, alla Spezia.

Proprio Panigaglia rappresenta oggi uno dei progetti più innovativi del sistema energetico italiano. L’impianto, gestito da Snam, ha sviluppato negli ultimi anni la distribuzione di GNL in modalità small scale, consentendo il caricamento di autobotti e la diffusione del bio LNG destinato ai trasporti pesanti e al bunkeraggio navale.

Grazie alla certificazione ISCC e ai principi di “virtual liquefaction” e “mass balance”, il terminale è in grado di contribuire concretamente alla riduzione delle emissioni di CO2, favorendo una mobilità più sostenibile sia su strada sia nel settore marittimo.

L’evoluzione del mercato dei gas liquefatti dimostra così come la crisi geopolitica abbia accelerato non solo la diversificazione delle fonti energetiche, ma anche lo sviluppo di tecnologie e infrastrutture capaci di coniugare sicurezza energetica e transizione ecologica.

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