Corso gratuito per Barman in Liguria: formazione e lavoro garantito per giovani under 30

Partirà in Liguria un’importante iniziativa formativa dedicata ai giovani interessati al settore dell’ospitalità: l’Accademia del Turismo, in collaborazione con il Gruppo Pinna, lancia il corso gratuito per Barman, progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e pensato per rispondere alla crescente domanda di professionisti qualificati.





Il percorso ha una durata complessiva di 400 ore, suddivise in 280 ore di teoria e laboratorio presso strutture specializzate come il Leoni Training Lab e 120 ore di stage pratico nei locali del Gruppo Pinna. Il corso è riservato a 12 giovani under 30 disoccupati o inattivi.





Tra le novità principali c’è l’obbligo assunzionale: il Gruppo Pinna si impegna a garantire un inserimento lavorativo stabile ad almeno il 60% dei partecipanti al termine del percorso.





“Questo percorso rappresenta un’opportunità concreta per acquisire una qualifica altamente spendibile sul mercato del lavoro,” sottolinea Chiara Rosatelli, Direttrice dell’Accademia del Turismo. “Grazie alla collaborazione con il Gruppo Pinna, accompagniamo i giovani verso un inserimento professionale duraturo e di qualità.”





Le lezioni si terranno tra Lavagna e Chiavari, con un programma che combina competenze tradizionali e approfondimenti innovativi di mixology moderna, dalla creazione di guarnizioni creative allo studio dei profili aromatici, dal design del drink alla presentazione visiva dei cocktail, elementi oggi fondamentali per emergere nel settore.





Le iscrizioni sono aperte fino ai primi di febbraio, un’opportunità imperdibile per formarsi e avviare una carriera nel mondo dell’ospitalità ligure.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.