Corsi per assistenti di studio odontoiatrico e sulle controversie legali in medicina estetica

Corso per assistenti di studio odontoiatrico e corso sulle buone pratiche per la prevenzione delle controversie medico legali. Ne abbiamo parlato in studio con Massimo Gaggero, presidente Albo odontoiatri dell'Ordine del Medici e degli Odontoiatri di Genova e Uberto Poggio, presidente Associazione nazionale dentisti italiani sezione di Genova.

Ecco il loro intervento a Liguria Live in onda su Telenord.





