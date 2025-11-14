Salute

Corsi per assistenti di studio odontoiatrico e sulle controversie legali in medicina estetica

di Maurizio Michieli

Corso per assistenti di studio odontoiatrico e corso sulle buone pratiche per la prevenzione delle controversie medico legali. Ne abbiamo parlato in studio con Massimo Gaggero, presidente Albo odontoiatri dell'Ordine del Medici e degli Odontoiatri di Genova e Uberto Poggio, presidente Associazione nazionale dentisti italiani sezione di Genova.

Ecco il loro intervento a Liguria Live in onda su Telenord.


