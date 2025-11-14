Corsi per assistenti di studio odontoiatrico e sulle controversie legali in medicina estetica
di Maurizio Michieli
Corso per assistenti di studio odontoiatrico e corso sulle buone pratiche per la prevenzione delle controversie medico legali. Ne abbiamo parlato in studio con Massimo Gaggero, presidente Albo odontoiatri dell'Ordine del Medici e degli Odontoiatri di Genova e Uberto Poggio, presidente Associazione nazionale dentisti italiani sezione di Genova.
Ecco il loro intervento a Liguria Live in onda su Telenord.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Gaslini diffuso, potenziata la presa in carico del pazienti liguri con il diabete
14/11/2025
di Redazione
Disturbi dell'alimentazione e del peso, a Genova il congresso di Aidap
12/11/2025
di Maurizio Michieli
Confartigianato e Comitato Macula insieme per la prevenzione delle patologie oculari
10/11/2025
di Maurizio Michieli