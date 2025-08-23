Cornigliano, maxi-controllo interforze: sanzioni per oltre 13mila euro a un circolo privato

Un’operazione congiunta di Polizia locale e Carabinieri ha portato alla luce irregolarità in un circolo di Cornigliano, con sanzioni per oltre 13mila euro. Tra i controlli, è stato trovato anche un minore in stato di alterazione alcolica, segnalato al Tribunale per i Minorenni.

Segnalazioni – L’intervento è scattato dopo diverse lamentele dei residenti e una rissa tra avventori avvenuta la scorsa settimana. Il servizio interforze ha avuto come obiettivo alcuni locali già attenzionati, in particolare un circolo di via San Giovanni d’Acri.

Sanzioni – Gli agenti hanno accertato più violazioni: somministrazione fuori orario (6.666 euro), ingresso di non soci (5.000 euro), mancato rispetto dei limiti acustici (1.000 euro) e assenza del listino prezzi (308 euro). Complessivamente le multe superano i 13mila euro.

Avventori – All’interno erano presenti circa 60 persone, alcune con precedenti penali, sebbene non di particolare gravità. Durante i controlli è stato identificato un minorenne in evidente stato di alterazione per abuso di alcol. Per lui scatteranno gli accertamenti e la segnalazione agli organi competenti.

Istituzioni – «L’attività di oggi era fortemente richiesta dai cittadini e non poteva restare inascoltata», ha dichiarato l’assessora alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi. «Cornigliano è un territorio delicato, ma continueremo a garantire la massima attenzione con un impegno costante. Ringrazio la Polizia locale e i Carabinieri: queste operazioni dimostrano l’importanza del coordinamento tra le forze dell’ordine».

Prospettivo – Tutti gli uffici competenti saranno informati per i provvedimenti necessari, mentre il monitoraggio sul quartiere proseguirà con nuove verifiche.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.