Cornigliano, fervono i preparativi per il villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini

Marco Garibaldi

Sono partiti da circa una settimana i lavori di allestimento del Villaggio di Babbo Natale a Villa Bombrini.

La storica villa di Cornigliano ospiterà igloo, sagome di animali del Polo Nord, un bosco incantato e casette rosse in legno che trasformeranno il parco della villa in un vero e proprio villaggio nordico.

L'iniziativa natalizia è stata organizzata dalla Pro Loco Cornigliano Ligure, con il contributo dell’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Genova, Società per Cornigliano, Consorzio Cornigliano 2020 e Consorzio Pro Loco Genova.

"Come Pro Loco Cornigliano – spiega il presidente Giuseppe Mango - abbiamo fortemente voluto questo evento, rinviato lo scorso anno a causa della pandemia. Nel rispetto delle normative anti Covid quest’anno potremo finalmente realizzare l’iniziativa che avrà come tema centrale, oltre al Natale, la salvaguardia dell’ambiente, il riciclo e riuso, la mobilità e il trasporto sostenibili. Non sarà solo una festa per bambini e famiglie, ma proveremo anche a offrire, attraverso laboratori e incontri, momenti di riflessione sulle tematiche della tutela dell’ecosistema locale, con una serie di appuntamenti in via di definizione".



Tra le bellezze della villa c'è la sala "Solimena" che prende il nome dai due grandi dipinti del Solimena.

"La costruzione di questa villa è iniziata nel 1752 ad opera dell'architetto francese Pierre Paul De Cotte. Questa è stata pensata come una villa familiare, già divisa in appartamenti. Chi la commissionò, Giacomo Filippo Durazzo, ha pensato di arrivarci con tutti i figli e nipoti".

Sono le parole di Luciana Crosetti di Ascovil:

"Ascovil è l'associazione per la tutela e la valorizzazione delle ville storiche di Cornigliano dove c'è un tessuto di ville molto ricco di bellezze", conclude.