Genova Cornigliano: automobilista colto da malore invade il marciapiede, 50enne investita finisce all'ospedale
di R.S.
Il conducente del veicolo ha perso il controllo ed è finito nell'area pedonale
Momenti di paura a Cornigliano, dove una donna di 50 anni è stata investita da un’auto mentre si trovava sul marciapiede del ponte di via Pieragostini. Secondo le prime informazioni, il conducente avrebbe avuto un malore improvviso, perdendo il controllo del veicolo che ha invaso l’area pedonale.
La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, rimasta rallentata durante le operazioni di soccorso.
