Corniglia, isolati 130 residenti per una frana sulla provinciale 30

Sono isolati i 130 residenti di Corniglia, alle Cinque Terre, per una frana ancora in movimento che da questa mattina ha bloccato la Sp30. Si tratta dell'unica via di accesso. "La frana è ancora in movimento, abbiamo fatto transennare, occorrerà qualche giorno per poter intervenire - risponde il sindaco di Vernazza Francesco Villa -. Abbiamo chiesto supporto alla protezione civile regionale per presidiare la strada, di modo che non ci sia il rischio che persone attraversino a piedi. Abbiamo inoltre chiesto un presidio fisso del 118, con un medico per le emergenze".





Attualmente si arriva nel borgo solo via treno o via mare. A Corniglia sono presenti anche turisti, "anche con vetture che però non potranno al momento portare via. La stagione turistica è ormai avviata e questo rende ancora più complicate le cose" ha aggiunto Villa. Chiusa anche la Sp 43 tra Levanto e Monterosso per uno smottamento, su cui è in corso l'intervento della Provincia della Spezia. Frane anche nell'entroterra spezzino.