Coraggio Italia, Toti: "Nessuna frizione con Brugnaro, ma niente personalismi"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione Liguria e cofondatore del partito: "Se qualcuno cerca poltrone, non sarà il mio compagno di strada in questo cammino"

"Non c'è alcuna frizione con Brugnaro e credo che il posizionamento politico del sindaco sia francamente molto simile al mio, il dialogo e le affinità non sono diverse, altrimenti non ci saremmo messi insieme". Così il presidente della Liguria e cofondatore, insieme al sindaco di Venezia, di Coraggio Italia, Giovanni Toti che però sottolinea. "Se nel prosieguo della nostra vita ci fossero divergenze, non ho difficoltà a parlarne e a sanarle".

Il presidente ha precisato il disegno politico: "Siamo passati da Cambiamo a Coraggio Italia e spero che si possa passare ad un'ulteriore fase ampliativa del movimento al centro. È un disegno di aggregazione su cui sono disposto a sacrificare nomi e poltrone. Mi auguro - ha concluso - che lo facciano anche i miei compagni di strada. Se qualcuno pensa invece di essersi ritagliato il partitino personale non è il mio compagno di strada".