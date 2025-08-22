Coppia francese si ribalta con golf cart a Garlenda, gravi le condizioni dell'uomo

Un pomeriggio di sport sui campi da golf si è trasformato in un dramma: questa mattina una coppia di giocatori francesi è rimasta vittima di un incidente autonomo mentre guidavano la propria golf cart, che per cause ancora da definire si è ribaltata sul campo di Garlenda, nel savonese.

Uno dei due passeggeri è rimasto ferito gravemente: l'uomo è stato trasferito in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure

Mentre percorreva il percorso da gioco, il mezzo sarebbe finito in un canaletto a bordo strada, ribaltandosi: il passeggero più grave è rimasto incastrato sotto al mezzo.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la golf catr, che si trovava in equilibrio precario, e a estrarre l'uomo congiuntamente al personale sanitario del 118. Il medico ha inizialmente richiesto l'intervento dell'elisoccorso 'Grifo', tuttavia a causa delle condizioni del paziente, incompatibili con il volo, si è optato per il trasferimento in ambulanza presso l'ospedale di Pietra Ligure.

