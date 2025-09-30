Coppi visto con gli occhi della moglie Bruna: il libro di Luciana Rota alla 'Stanza della Poesia'

Fausto Coppi raccontato da una prospettiva non la più ovvia: quella della moglie Bruna Ciampolini, originaria di Sestri Ponente, madre di Marina Coppi. È questo il tema centrale de Il mio Coppi, il libro di Luciana Rota con prefazione di Maurizio Crosetti, che offre un ritratto inedito del campione del ciclismo italiano attraverso gli occhi della donna che lo ha vissuto da vicino.

L’opera sarà presentata sabato 3 ottobre alle 18 presso la Stanza della Poesia di Palazzo Ducale. All’incontro, l’autrice dialogherà con Paolo Colombo, giornalista de La7 e grande esperto di ciclismo, e Massimo Lagomarsino, storico e giornalista, per approfondire la figura di Coppi non solo come atleta ma anche come uomo.

