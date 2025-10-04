Controlli della vista per tutti all’ex mercato di corso Sardegna con la Banca degli Occhi
di Anna Li Vigni
Anche quest’anno con il Lions Health Village una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione aperta a tutta la cittadinanza
Tra le realtà protagoniste dell’evento spicca la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, che ha offerto screening gratuiti della vista. Un’occasione preziosa per tutti: giovani, adulti e anziani per prendersi cura dei propri occhi, spesso trascurati fino alla comparsa dei primi sintomi.
