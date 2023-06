Contatta sito di incontri, all'appuntamento viene rapinato: due arresti ad Albisola

Contatta un sito di incontri, si accorda in rete per un contatto intimo con una donna, ma una volta sul luogo dell'appuntamento, in una casa ad Albisola, trova un uomo. Quest'ultimo, a scapito della sgradita sorpresa per il cliente, pretendeva comunque un pagamento e per essere più convincente si faceva raggiungere da un complice, fino a quel momento nascosto nella casa e munito di un bastone.

La vittima del raggiro, degenerato in rapina, riusciva comunque a lasciare la casa, imbattendosi all'esterno nei carabinieri, che da giorni tenevano d'occhio quell'appartamento, in ragione del viavai anomalo segnalato all'Arma dai condomini. A quel punto i militari entravano in casa, procedendo al controllo dei locali e all'arresto dei due malfattori. Questi ultimi, entrambi cittadini stranieri, sono stati condotti nel carcere genovese di Marassi con l'ipotesi di rapina in concorso. Nel contempo i carabinieri proseguono gli accertamenti sull'attività di prostituzione che si svolgeva nell'appartamento.