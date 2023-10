Container per migranti a Genova, l'assessore Rosso risponde alle critiche: "Le mie dimissioni? Assurdo, non ci sono le condizioni"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Le mie dimissioni? Assurdo, non ci sono le condizioni. La minoranza sta portando avanti una battaglia che non comprendo, perché mancano le motivazioni per farlo: probabilmente non accettano una reale integrazione di tutti i migranti che arrivano a Genova, che non dobbiamo né vogliamo fermare". Lo ha detto l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso, al centro di numerose polemiche dopo il caso dei terreni destinati per il collocamento dei container per ospitare i migranti a Rivarolo, che appartenevano alla ormai ex collaboratrice dell'assessore. "Secondo voi il centro del problema è il fatto che io ne fossi a conoscenza o meno? - continua l'assessore - "La proprietà di quella struttura è una questione privata, l'accordo avveniva tra i due privati: Misecoop e il proprietario di un terreno. Io non avevo i documenti e l'ho già dichiarato, solo quando l'ho avuto pochi giorni fa, ho visto che il contratto si basava su 2800 euro annui, praticamente una donazione."

"Vorrei che i cittadini genovesi non si perdessero su queste polemiche sterili: se volessero mettere dei beni a disposizione di enti del terzo settore, che gestiscono strutture per migranti, che continuino a farlo, e che non si fermino a polemiche sterili. Io avrei dovuto poi accreditare la struttura verificando sul posto, e a quel punto, insieme alla Giunta, se ci fossero state le condizioni avremmo accolto i migranti in quella struttura

Per l'assessore non c'è quindi conflitto d'interessi: "In nessun modo. Se se ne vuole parlare allora lo facciamo nella sede giusta, ovvero quella giudiziaria. Mi aspetto una denuncia e solo su quelle basi mi difenderò. Ribadisco che non ci sono proprio le condizioni per le mie dimissioni”.