Consiglio regionale della Liguria, protesta dei consiglieri leghisti che abbandonano l'aula

di Marco Innocenti

Mai: "Toti è più vicino alle questioni romane che a quelle della Liguria. Non rientrare nel pomeriggio è stata grave mancanza di rispetto"

Continuano le scintille fra la Lega e il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti. Dopo il botta e risposta nella giornata di ieri e la richiesta (accolta da Toti) di una verifica di maggioranza, oggi in Consiglio regionale è andato in scena un nuovo capitolo della vicenda, con i consiglieri leghisti che hanno abbandonato l'aula in segno di protesta contro l'assenza di Toti e di 6 assessori su 8 ai lavori del pomeriggio.

"Abbiamo notato che le nostre proteste hanno sortito un effetto immediato - ha dichiarato il capogruppo del Carroccio Stefano Mai - Oggi Toti, presidente oltre che assessore alla sanità e assessore al bilancio, che negli ultimi tempi è stato lontano dalle questioni del territorio e più vicino a quelle romane, si è finalmente palesato in aula".

"Speravamo ci restasse fino alla fine dei lavori, per rispetto dei liguri che lo hanno eletto e di coloro che attendono risposte sui dossier aperti - ha proseguito Mai -Invece, nonostante vi fossero molte interrogazioni sulla sanità alle quali doveva rispondere direttamente, non è rientrato in aula alle 14 per intervenire in una nota trasmissione televisiva su argomenti di politica nazionale. Per questo motivo i consiglieri della Lega hanno abbandonato l'aula in segno di protesta contro una grave mancanza di rispetto nei confronti del consiglio regionale e dei liguri che attendono risposte sulla sanità. La Lega ha una parola sola”.

In seguito il presidente dell'assemblea Medusei ha sospeso la seduta del Consiglio per cinque minuti dopo che la proposta dell'opposizione di richiedere la convocazione di un ufficio di presidenza integrato era stata votata dall'aula, ottenendo 11 voti contrari (Lista Toti, Fratelli d'Italia e Forza Italia), 11 favorevoli (Pd-Articolo Uno, Lista Sansa, M5Stelle e Linea Condivisa), con l'astensione del presidente Medusei stesso. Alle 16, al termine del Consiglio, si è tenuta una conferenza dei capigruppo.