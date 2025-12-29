Conftrasporto: ok avvio iter di riforma della governance portuale, ora il confronto con gli operatori

«Finalmente il testo di riforma della Legge 84/94 e della governance portuale è arrivato in consiglio dei Ministri, avviando l’iter che auspichiamo possa portare in tempi certi a una nuova visione del sistema portuale»: a dichiararlo è il Presidente di Conftrasporto e Vicepresidente di Confcommercio, Pasquale Russo (nella foto).

«Il sistema portuale è cruciale per la competitività del Paese, soprattutto in un momento come quello attuale, con profonde trasformazioni economiche – prosegue Russo – in un contesto geopolitico incerto è bene che ci sia un ammodernamento della normativa portuale, sia per la governance che per alcuni aspetti non più rinviabili, dragaggi e concessioni portuali in primis»

«Ora ci aspettiamo che già con l’inizio del nuovo anno si avvii un confronto costante con le associazioni di categoria rappresentative del settore, elemento fondamentale per arrivare a un testo che possa effettivamente contribuire al salto di qualità dei nostri scali», aggiunge il Presidente di Conftrasporto.

«La presentazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sui porti segue di pochi giorni la nomina del dottor Roberto Petri a presidente di Assoporti, al quale rivolgo le congratulazioni e i migliori auguri per il nuovo incarico» conclude Pasquale Russo.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.