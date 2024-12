Confindustria Nautica, l’Assemblea annuale a Roma punta su Blue Economy e crescita del settore superyacht

Si è tenuta oggi a Roma l’Assemblea annuale dei Soci di Confindustria Nautica, un appuntamento che ha riunito tutta la filiera dell’industria nautica, esponenti del Governo e relatori internazionali. Al centro dei lavori, il futuro della Blue Economy, i trend di mercato e le politiche di supporto per il settore.

Dati del settore – Il 2023 si è chiuso con un fatturato record per il comparto nautico, raggiungendo 8,33 miliardi di euro, con un aumento di 1 miliardo rispetto al 2022. L’export ha toccato i 4,23 miliardi di euro. Tuttavia, il 2024 segnerà una normalizzazione della crescita, con differenziazioni tra i segmenti: il superyacht prevede risultati positivi per il 75% delle aziende, mentre la piccola nautica potrebbe registrare contrazioni fino al -30% per il 60% del campione.

Interventi – Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica, ha ribadito l’impegno dell’associazione per sostenere tutta la filiera: “Confindustria Nautica guida il settore verso la semplificazione normativa e la competitività. Ringrazio il Governo per le misure adottate, ma restano criticità come il blocco dei corsi per il Titolo professionale semplificato”. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha sottolineato l’importanza strategica della nautica per l’Economia del mare, annunciando nuove misure per valorizzare il settore.

Superyacht – Le prospettive per il comparto superyacht restano ottimistiche. Le previsioni per il 2025 indicano una possibile inversione delle tendenze negative per i segmenti minori. Le iniziative di internazionalizzazione e il supporto del Salone Nautico di Genova giocano un ruolo cruciale.

Piccola nautica – La piccola nautica, nonostante le difficoltà, riceve attenzione attraverso politiche di incentivazione del mercato interno e progetti di formazione professionale. “Serve un lavoro di squadra tra pubblico e privato per superare le sfide,” ha affermato Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e Trasporti.

Sostenibilità – Il Salone Nautico di Genova ha ottenuto la Certificazione ISO 20121, un riconoscimento alla gestione sostenibile degli eventi. Progetti come il World Yachting Sustainability Forum testimoniano l’impegno del settore verso un futuro più green.

Sessione pubblica – Nel pomeriggio, la sessione intitolata “Nautica, la rotta tracciata dalle riforme nel contesto internazionale” ha visto interventi di Ministri, rappresentanti istituzionali e esperti di settore. Tra i temi affrontati, le sfide del cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale e le politiche industriali.

Bilancio approvato – L’Assemblea ha approvato il bilancio preventivo 2025, evidenziando una solida struttura patrimoniale e il successo dei progetti di internazionalizzazione e innovazione. Marina Stella, Direttore Generale di Confindustria Nautica, ha commentato: “La nostra associazione dimostra una grande capacità di generare valore, rafforzando la rappresentanza e la qualità dei servizi.”