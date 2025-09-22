Confindustria Nautica-Federagenti, siglata alleanza per spingere la Blue Economy

Un patto strategico per rafforzare il comparto nautico e valorizzare la Blue Economy italiana: è questo l’obiettivo dell’accordo firmato oggi tra Confindustria Nautica e Federagenti, la federazione nazionale degli agenti e intermediari marittimi. La firma è avvenuta al Salone Nautico Internazionale di Genova, durante il Forum sul turismo costiero.

Il protocollo prevede l’istituzione di un tavolo permanente di confronto, coordinato dai rispettivi direttori generali, e si focalizzerà su condivisione di dati di settore, formazione, promozione e organizzazione congiunta di convegni e iniziative dedicate allo yachting internazionale, alla nautica da diporto e alla blue economy “In Italia fare sistema è forse la cosa più difficile. Anche nel nostro ambito prevalgono spesso personalismi e confusione sulle reali necessità del settore. Questo accordo va nella direzione opposta”, ha dichiarato Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica. Gli fa eco Paolo Pessina, presidente di Federagenti: “Vogliamo costruire un’alleanza strategica che rafforzi obiettivi comuni e promuova presso istituzioni e opinione pubblica la consapevolezza del valore strategico del nostro comparto, soprattutto in un Mediterraneo tornato centrale”.

L’intesa rappresenta un passo importante verso una maggiore coesione della filiera nautica italiana, con l’obiettivo di presentarsi in modo compatto e coordinato nei confronti delle istituzioni e del mercato internazionale.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.