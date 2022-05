Confindustria Genova: non era previsto confronto tra Bucci, Crucioli e Dello Strologo

di Redazione

"Si è trattato di un incontro con gli associati articolato in tre momenti durante cui i candidati hanno presentato il loro programma"

"Non era previsto alcun confronto tra candidati sindaco in Confindustria Genova. Si è trattato di un incontro con gli associati articolato in tre momenti: alle 14.00 con Marco Bucci, alle 15.00 con Mattia Crucioli e alle 16.00 con Ariel Dello Strologo". A renderlo noto l'associazione degli industriali dopo le dichiarazioni di Ariel Dello Strologo.

"Non è stato né intendeva essere un faccia a faccia tra i candidati. Tutti e tre gli invitati hanno partecipato in presenza, presentando il loro programma nei tempi concordati con i rispettivi staff".

Il candidato sindaco dell'area progressista sottolinea che "alla richiesta di poter assistere in presenza agli interventi degli altri candidati sindaco, dopo una prima risposta positiva, abbiamo ricevuto una rettifica da parte di Confindustria che ci diceva 'non si ritiene opportuno che Dello Strologo stia in sala con gli imprenditori durante gli interventi degli altri candidati'".

"Confindustria Genova non ha mai chiesto allo staff del sindaco Bucci un confronto tra candidati sindaco ma solo un incontro tra Marco Bucci e i propri associati. Troviamo totalmente stonate le parole del candidato della sinistra Ariel Dello Strologo, non solo nei confronti di uno dei candidati avversari ma soprattutto di chi oggi lo ha ospitato per esporre le sue idee. Sarà forse che il suo programma è così povero che non ha altri temi che rifugiarsi in questa noiosa litania della mancanza di confronti?". Lo dice Carmelo Cassibba consigliere comunale e coordinatore di Vince Genova la lista civica di Marco Bucci.