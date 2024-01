Confermato Bozzano capogruppo in Regione della Lista Toti. L’onorevole Ilaria Cavo nuovo coordinatore regionale

Nella conferenza stampa organizzata dal presidente Toti per affrontare il caso Vaccarezza, il governatore ha confermato che in sostituzione ad Angelo Vaccarezza subentrerà Alessandro Bozzano come capogruppo di Lista Toti. Inoltre ha annunciato anche che l'onorevole Ilaria Cavo sarà il nuovo coordinatore regionale.

Il presidente Toti: "Abbiamo preso atto della decisione di Vaccarezza, sarà sostituito da Alessandro Bozzano. Mi pare evidente che Vaccarezza non possa continuare a fare il coordinatore regionale dalla lista da cui si é dimesso, per questo subentrerà Ilaria Cavo".

Toti su Vaccarezza: "Se dovessi fare una classifica direi che è stato lui il mio peggiore consigliere, trovo grottesco che attacchi le tante persone a me più vicine".

Bozzano: "Bisogna ringraziare il consigliere Vaccarezza per il lavoro di questi tre anni. E' stata una scelta sua che non ha condiviso con nessuno e di questo mi dispiace perché avremmo potuto consigliarlo. Non mi permetto di sindacare la sua scelta ha una grande esperienza, saprà benissimo cosa fare. Dobbiamo tornare a fare una politica vera, di territorio ora. Sulle parole di Toti su Vaccarezza non posso commentare perché non ho elementi per giudicare".