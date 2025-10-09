Confcommercio Genova celebra 80 anni di storia e premia le imprese più fedeli

Ottant’anni al fianco del commercio genovese. Domenica 12 ottobre 2025, presso il Centro Congressi dei Magazzini del Cotone al Porto Antico, Confcommercio Genova festeggerà il suo ottantesimo anniversario con una cerimonia dedicata alla premiazione delle imprese storiche associate e dei dirigenti che hanno contribuito allo sviluppo dell’associazione.

Un evento che non è solo celebrazione, ma anche riconoscimento del ruolo fondamentale che il tessuto imprenditoriale locale ha svolto – e continua a svolgere – per l’economia e la vita della città. A testimoniare l’importanza dell’appuntamento, la presenza di numerose autorità, tra cui il presidente nazionale di Confcommercio Carlo Sangalli, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis, e l’assessore comunale al Commercio Tiziana Beghin, insieme ad altri rappresentanti istituzionali e delle categorie economiche.

Il programma si aprirà alle ore 9.30 con le premiazioni nelle sale Scirocco e Libeccio, dedicate alle aziende con oltre 30, 40 e 50 anni di adesione. Alle 11.00, nella Sala Maestrale, sono previsti i saluti istituzionali, l’intervento del presidente Alessandro Cavo e, a seguire, la premiazione delle imprese con oltre 60, 70 e 80 anni di appartenenza all’associazione.

