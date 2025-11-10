Confartigianato e Comitato Macula insieme per la prevenzione delle patologie oculari
di Maurizio Michieli
Sta avendo già ottimi riscontri l'iniziativa, presentata giovedì scorso, che ha visto l'inaugurazione, nella sede di Confartigianato Genova in via Assarotti 7, del nuovo Punto Salute, in questa prima fase dedicato alla prevenzione delle patologie oculari in collaborazione con il Comitato Macula.
Ne abbiamo parlato in studio, durante il LIVE di Telenord, con Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova e con Massimo Ligustro, presidente Comitato Macula.
Ecco il loro intervento integrale.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Tags:macula confartgianato
Condividi:
Altre notizie
Novembre Azzurro, al via la campagna di prevenzione delle patologie maschili
07/11/2025
di Redazione
Riforma della sanità, Bucci punta all'approvazione finale prima di Natale. Opposizioni critiche
07/11/2025
di Redazione
Influenza, Bonsignore: "Noi medici ci siamo vaccinati per dare il buon esempio"
06/11/2025
di Carlotta Nicoletti