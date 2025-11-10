Confartigianato e Comitato Macula insieme per la prevenzione delle patologie oculari

Sta avendo già ottimi riscontri l'iniziativa, presentata giovedì scorso, che ha visto l'inaugurazione, nella sede di Confartigianato Genova in via Assarotti 7, del nuovo Punto Salute, in questa prima fase dedicato alla prevenzione delle patologie oculari in collaborazione con il Comitato Macula.

Ne abbiamo parlato in studio, durante il LIVE di Telenord, con Luca Costi, segretario di Confartigianato Genova e con Massimo Ligustro, presidente Comitato Macula.

