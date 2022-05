Concessioni balneari, Oneglio (Fiba): "Ci riconoscano gli indennizzi"

di Redazione

“Siamo in trattativa e in attesa di un testo definitivo sugli emendamenti che erano stati proposti in maggioranza. Un testo che necessariamente deve trovare una condivisione larga sia da parte della maggioranza che da parte del Governo”, così a Telenord Gianmarco Oneglio, presidente Fiba Confesercenti Liguria, parla di un tema caldissimo: le concessioni balneari a scadenza nel 2023.

“E' un testo difficile - prosegue - che necessita equilibrio tra gli interessi della concorrenza e del settore turistico in generale, in modo da mantenere e preservare il nostro sistema turistico, che è un'eccellenza in Europa. Inoltre, bisogna fare in modo che (tutto) sia compatibile con le esigenze di concorrenza dell'Unione Europea. Noi ribadiamo la necessità assoluta di considerare le attività e gli indennizzi alle attività balneari in essere e all'esperienza acquisita nonché a quelle capacità e know-how che al nostro settore deve essere riconosciuto".

Nessun dubbio di Oneglio sulle ricognizioni: “Nel testo di bozza era inserito il Ministero del Tesoro, secondo me sarebbero meglio dare questa possibilità ai Comuni, che sono più vicini al territorio”.