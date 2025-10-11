Concerti d’autunno a Palazzo Spinola e nuova stagione GOG: Nicola Costa illustra a Telenord programmi e ambizioni
di Anna Li Vigni
Tornano i Concerti d’Autunno a Palazzo Spinola, una rassegna ormai tradizionale che unisce arte, storia e musica da camera
Con l’arrivo dell’autunno, Genova si prepara ad accogliere una nuova stagione di grande musica. Tornano i Concerti d’Autunno a Palazzo Spinola, una rassegna ormai tradizionale che unisce arte, storia e musica da camera in una delle location più suggestive della città.
Nel frattempo prende il via anche la nuova stagione concertistica della GOG – Giovine Orchestra Genovese, con un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili tra grandi interpreti internazionali, giovani talenti e progetti speciali.
A parlarne a Telenord è Nicola Costa, presidente della GOG, che ci racconta le novità in programma, il valore della musica dal vivo e l'importanza di coltivare un pubblico attento e appassionato, sempre più coinvolto nelle attività culturali della città.
