Concerti d’autunno a Palazzo Spinola e nuova stagione GOG: Nicola Costa illustra a Telenord programmi e ambizioni

Con l’arrivo dell’autunno, Genova si prepara ad accogliere una nuova stagione di grande musica. Tornano i Concerti d’Autunno a Palazzo Spinola, una rassegna ormai tradizionale che unisce arte, storia e musica da camera in una delle location più suggestive della città.

Nel frattempo prende il via anche la nuova stagione concertistica della GOG – Giovine Orchestra Genovese, con un cartellone ricco di appuntamenti imperdibili tra grandi interpreti internazionali, giovani talenti e progetti speciali.

A parlarne a Telenord è Nicola Costa, presidente della GOG, che ci racconta le novità in programma, il valore della musica dal vivo e l'importanza di coltivare un pubblico attento e appassionato, sempre più coinvolto nelle attività culturali della città.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.