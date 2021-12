Con il Terzo Valico Genova e Lugano collegate in 90 minuti di treno

di Alessandro Bacci

Sono le indicazioni emerse dal convegno "Un mare di Svizzera", per raggiungere Lugano da Milano servirà mezz'ora grazie alla prosecuzione di Alptransit

Con il completamento a sud delle linee Alptransit Lugano sarebbe collegata a Milano in mezz'ora e una volta ultimato il Terzo Valico il tempo di percorrenza di un treno veloce fra Lugano e Genova scenderà al di sotto di un'ora e mezza. Sono le indicazioni emerse dal convegno "Un mare di Svizzera", organizzato a Lugano da Astag (Associazione svizzera dell'autotrasporto).

La Svizzera accelera sulle infrastrutture con l'avvio dei lavori per la costruzione di un secondo tunnel autostradale sotto il Gottardo che consentirà di effettuare i lavori di manutenzione dell'attuale traforo e contribuirà allo smaltimento di mezzi pesanti sull'asse nord-sud. E il primo dicembre nascerà SwissRailvolution, un'associazione che traguarda la definizione di alcuni progetti ferroviari, a partire proprio dalla prosecuzione di Alptransit verso sud con la realizzazione della tratta veloce Lugano-Chiasso e il congiungimento alla rete italiana (quadruplicamento linee della Brianza, Milano-Tortona e Terzo Valico), che accorcerebbe i tempi di percorrenza e quindi le distanze fra il porto di Genova e la Svizzera, rendendo sempre più competitivo far passare le merci da e per il centro Europa da sud invece che dagli scali del Nord Europa.

Ma i porti liguri come rispondono? Secondo Paolo Emilio Signorini, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale, 2,3 miliardi di euro di investimento concentrati in particolare sulla nuova diga di cui si attende l’apertura del cantiere entro il primo trimestre dell’anno prossimo, 29 progetti infrastrutturali e uno sforzo massiccio anche sulla digitalizzazione saranno la chiave di volta per invertire un trend consolidato che vede puntualmente anche le merci svizzere prendere la strada del Nord Europa.