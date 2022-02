Comunali, centrosinistra ok su Dello Strologo: l'ufficialità arriverà sabato

di Marco Innocenti

Ad avere più dubbi è Ferruccio Sansa che ieri sera ha chiesto un confronto del candidato in pectore con tutti i partiti della coalizione

Il via libera c'è, l'accordo sul nome quasi, manca solo l'ufficialità. Il centrosinistra punta su Ariel Dello Strologo per le Comunali a Genova ma nella riunione tenutasi nella sede del Pd, a cui hanno preso parte tutte le forze della coalizione, non si è arrivati ad un accordo definitivo e l'annuncio ufficiale è rimasto in sospeso.

La conclusione del mandato esplorativo affidato al segretario Simone D'Angelo ha portato ad ottenere l'ok anche da Roma sul nome dell'avvocato genovese ma, sullo sfondo, restano alcuni dubbi di alcuni alleati locali, Lista Sansa in testa. Movimento 5 Stelle e Linea Condivisa, infatti, avrebbero sostanzialmente già dato l'assenso, a patto che chiarisca alcuni punti, primo fra tutti quello sui depositi chimici.

Ci siamo quasi, insomma, tanto che la riunione è stata chiusa in tarda serata con l'aggiornamento fissato per sabato, quando il cerchio dovrebbe chiudersi proprio intorno al nome del presidente della comunità ebraica, che attende l'investitura ufficiale dai partiti.