Commozione in consiglio comunale, lutto per l’agente Gaglia morto a 31 anni in un incidente a Struppa

“La notizia della morte di Alessio Gaglia ci ha lasciato attoniti, non ci sono parole per esprimere il dolore per il decesso di un giovane dipendente perché trentuno anni sono pochi per andarsene”: con queste parole, il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha aperto il momento di cordoglio dedicato alla memoria di Alessio Gaglia, agente della Polizia Locale deceduto a soli 31 anni in seguito a un grave incidente stradale avvenuto a Struppa. La Sala Rossa ha osservato un minuto di silenzio alla presenza dei familiari e dei colleghi del giovane agente.

Incidente – “L’impatto mortale si è verificato mentre Gaglia era in servizio e si stava recando sul luogo di un altro sinistro – ha proseguito Villa - Era a bordo del suo mezzo di pattuglia quando si è scontrato con un altro veicolo, riportando ferite risultate fatali. L’incidente è avvenuto nel quartiere genovese di Struppa, in Valbisagno”.

Carriera – “Entrato nel corpo della Polizia Locale nel 2021, Alessio Gaglia dal 2023 era stato assegnato al distretto della Valbisagno come agente motociclista – ha sottolineato - In poco tempo era riuscito a farsi apprezzare per la sua professionalità e il senso del dovere dimostrato durante il servizio”.

Persona – “Fuori dall’uniforme, Gaglia coltivava la passione per la musica e amava suonare la chitarra – ha sottolineato - Un dettaglio che ha reso il suo ricordo ancora più toccante tra i presenti, uniti non solo dal dolore professionale ma anche da quello umano.

Cordoglio – “Il consiglio comunale insieme agli uffici, ai dipendenti del Comune ci stringiamo intorno ai suoi colleghi e ai familiari entrambi presenti in aula e ci uniamo nel piangere la morte di Alessio”, ha concluso il presidente Villa. L’omaggio dell’amministrazione cittadina è stato sentito e composto, in un’aula visibilmente commossa.

Funerali – Le esequie di Alessio Gaglia saranno celebrate lunedì 28 luglio nella chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea, in piazza Matteotti, nel cuore del centro cittadino.

