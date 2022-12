Commessa regala dei vestiti nuovi a un senzatetto

Gli auguri di Buon Natale, miei e di Sofia, vi arrivano commentando una notizia piccola piccola, che proviene da Monza. Un senzatetto, un giovane francese di 35 anni, è entrato in un negozio di Abbigliamento e ha cominciato a provarsi delle giacche, e qualche calzone. Ne aveva proprio bisogno, mal in arnese com'era. E con la testa un po' confusa.

La proprietaria del negozio prima ha osservato infastidita, poi, quando ha capito che il giovane non aveva i soldi, ha chiamato la Polizia. Ma a quel punto, Irene, la giovane commessa, è intervenuta decisamente. Gli ha chiesto cosa gli piacesse di più, ed ha pagato lei, una giacca a vento e un paio di pantaloni regalandoli al senzatetto.

"Era felice come un bambino- ha spiegato Irene ai poliziotti - non potevo non farlo". E i poliziotti, molto volentieri, sono tornati in Questura. 130 euro, il prezzo di un Natale di felicità, anche per il giovane di strada.

Grazie Irene,da Sofia, da me ,da tutti quelli che leggeranno questa piccola,dolce,storia di Natale.