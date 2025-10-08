Collezionismo: 'grette' di birra da tutto il mondo, Saverio Reggio le espone per la prima volta a Genova
di Anna Li Vigni
Un viaggio tra tradizioni, design e passione, visto attraverso un oggetto tanto semplice quanto affascinante
Collezionismo che racconta il mondo. Da 10 Paesi diversi, arrivano le originali e curiose grette di birra raccolte da Saverio Reggio, che per la prima volta le espone al pubblico a Genova. Un viaggio tra tradizioni, design e passione, visto attraverso un oggetto tanto semplice quanto affascinante.
