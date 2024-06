Cogorno, confermato il sindaco Garibaldi: "Meno telecamere, più buon vicinato"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Ringrazio davvero la mia comunità di Cogorno la ringrazio perché mi ha dato la possibilità sempre nel tempo di crescere come uomo, come amministratore. A questa comunità devo tanto e mi ha confermato la fiducia. Cercheremo in questi cinque anni con la mia squadra di dare tutto il possibile per portare a termine alcuni lavori che abbiamo iniziato e altri che imposteremo per il bene del nostro territorio".

I cardini del nuovo mandato saranno i progetti di messa in sicurezza del territorio, con un inevitabile estensione del concetto anche alla sicurezza della cittadinanza:

"In questo secondo mandato il primo obiettivo è quello di mettere in sicurezza il territorio, perché noi abbiamo un comune nella zona bassa che è legato al problema dell'esondazione dell'Entella e nella zona alta che è tutto legato ai rivi, alla messa in sicurezza delle strade collinari. Abbiamo l'impegno a mettere in sicurezza il territorio, ma quello che vogliamo tentare di fare è dare certezza anche alla sicurezza dei cittadini: far sentire un Comune vivibile, un Comune a misura d'uomo.Le telecamere sono belle, ma vale più il buon vicinato che una telecamera, perché il buon vicinato è quello che mi aiuta a vivere bene e anche a stare attento; le telecamere registrano".