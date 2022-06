Cogorno, ciclista cade e sbatte la testa: è in gravissime condizioni al San Martino

di Marco Innocenti

L'uomo non indossava il caschetto, ha perso il controllo della bici e ha riportato un grave trauma cranico

E' ricoverato in gravi condizioni il ciclista che, nel tardo pomeriggio di oggi, è rimasto vittima di una brutta caduta mentre con la sua bici stava percorrendo la Provinciale intorno a Cogorno, nell'entroterra del Tigullio. La dinamica non è ancora chiara ma, da quel che si sa, l'uomo ha perso il controllo ed è caduto, sbattendo violentemente la testa sull'asfalto.

Il ciclista non indossava il caschetto di protezione e, all'arrivo degli operatori del 118, gli è stato riscontrato un grave trauma cranico. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi ed è stato trasferito in elicottero all'ospedale San Martino di Genova, dov'è arrivato in codice rosso.