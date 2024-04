Cogorno, a Villaggio del Ragazzo corsi gratuiti per specialistii richiesti nelle aziende

Venerdì 3 maggio alle ore 12.00 è il termine per presentare le domande di partecipazione ai corsi gratuiti "Operatore Macchine a Controllo Numerico" e "Frigorista" che si terranno presso il Villaggio del Ragazzo a San Salvatore di Cogorno (Genova). Lo annuncia l'ente spiegando che i corsi, ciascuno della durata totale di 600 ore, includono lezioni teoriche in aula, laboratori pratici ed un periodo di stage di 180 ore presso una delle aziende partner. Per i qualificati, al termine dei corsi è previsto un percorso di "placement lavorativo" volto a facilitare l'inserimento nelle aziende del territorio. Finanziati dal Fondo Sociale Europeo, i corsi si pongono l'obiettivo di formare nuovi professionisti per ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro specializzato. "Come rilevato dal rapporto Excelsior di Unioncamere, in Liguria si conferma un trend di crescita in termini di opportunità occupazionali offerte dalle aziende che si scontra con una elevata difficoltà a trovare figure adeguatamente formate (pari al 62% dei posti disponibili)". "Proprio perché pensati e progettati in accordo con aziende leader di settore, i corsi per "Frigorista" ed "Operatore CNC" costituiscono un'importante occasione per chi cerca una reale opportunità di inserimento lavorativo".

Il corso per Frigorista permetterà di lavorare in aziende dei settori navale, industriale e civile impegnate nella produzione, installazione e manutenzione di impianti e apparecchi di refrigerazione e condizionamento e nella gestione dei fluidi refrigeranti. "La diversificazione dei campi di applicazione assicura, indipendentemente dagli andamenti di mercato, una eccezionale stabilità nella richiesta della figura qualificata e ottimi livelli di retribuzione". Il corso per Operatore macchine a controllo numerico, nasce per formare nuovi professionisti richiesti dalle aziende meccaniche e della cantieristica presenti sul territorio. "Figura must dell'Industria 4.0, l'operatore CNC esegue la lavorazione di pezzi meccanici utilizzando macchine a controllo numerico, in conformità con i disegni di riferimento o a campioni e secondo gli standard richiesti. Allo scopo di rendere la figura il più possibile versatile ed aderente alle richieste delle aziende intenzionate all'assunzione, il percorso svilupperà anche competenze su lavorazioni al banco, macchine utensili tradizionali e processi di saldatura". Nicola Visconti, direttore Area Educazione Formazione Lavoro Villaggio del Ragazzo: "Sono state in primis le aziende liguri a volere fortemente questi corsi, nel nostro territorio la mancanza di figure professionali qualificate rappresenta ancora una sfida. I nostri corsi sono la soluzione, creando un ponte diretto tra le competenze richieste dal mercato e le aspirazioni di carriera dei nostri allievi".