Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Simonetta Cenci
di Roberto Rasia
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è l'architetto Simonetta Cenci.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genova, "Musica a Sant'Anna", Festival in quattro serate dal 3 al 6 giugno a Castelletto
29/05/2026
di Redazione
Close Up, a Telenord i protagonisti di cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Sara Armella
28/05/2026
di Roberto Rasia