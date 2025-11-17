Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Franco Henriquet
di Roberto Rasia
95 anni, il professore ha fondato nel 1984 l'associazione 'Gigi Ghirotti', storico caposaldo delle cure palliative
Riparte Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è il professor Franco Henriquet.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
Henriquet, 95 anni, si è laureato in Medicina a Genova nel 1955 e si è specializzato in Anestesiologia nel 1960. Dopo aver diretto i servizi di anestesia neonatale a Perugia e Bari, dal 1965 ha lavorato all’Ospedale San Martino di Genova, dove ha conseguito la libera docenza. È rimasto al San Martino fino al pensionamento nel 1997, per poi dirigere per oltre dieci anni il servizio di anestesia della clinica Villa Serena.
Negli anni ’80 si è dedicato in modo particolare alla terapia del dolore oncologico e nel 1984 ha fondato l’Associazione Gigi Ghirotti, attiva nella diffusione delle cure palliative. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici, ha promosso la cultura contro il dolore e si è impegnato anche nel campo della disabilità, ricoprendo incarichi in associazioni e nell’Ordine dei Medici di Genova.
L'intervista è in onda alle 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
Le prossime puntate settimanali vedranno ospiti la vocalist jazz e attrice Nicole Magolie (martedì 18), la bandiera della Sampdoria e di Telenord Beppe Dossena (mercoledì 19), l'imprenditore sanitario Marco Fertonani (giovedì 20) e il manager del motociclismo Carlo Pernat (venerdì 21)
