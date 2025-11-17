Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi ospite Franco Henriquet

Riparte Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è il professor Franco Henriquet.

Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.

Henriquet, 95 anni, si è laureato in Medicina a Genova nel 1955 e si è specializzato in Anestesiologia nel 1960. Dopo aver diretto i servizi di anestesia neonatale a Perugia e Bari, dal 1965 ha lavorato all’Ospedale San Martino di Genova, dove ha conseguito la libera docenza. È rimasto al San Martino fino al pensionamento nel 1997, per poi dirigere per oltre dieci anni il servizio di anestesia della clinica Villa Serena.

Negli anni ’80 si è dedicato in modo particolare alla terapia del dolore oncologico e nel 1984 ha fondato l’Associazione Gigi Ghirotti, attiva nella diffusione delle cure palliative. Ha pubblicato numerosi lavori scientifici, ha promosso la cultura contro il dolore e si è impegnato anche nel campo della disabilità, ricoprendo incarichi in associazioni e nell’Ordine dei Medici di Genova.

L'intervista è in onda alle 20 e 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

