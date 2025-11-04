Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi tocca a Matteo Bassetti
di Roberto Rasia
Mercoledì 5 ci sarà Matteo Viacava (sindaco Portofino), giovedì 6 Aldo De Scalzi (musicista e cantautore), venerdì 7 Claudio Onofri (ex calciatore e allenatore)
Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali. Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
Dopo la puntata inaugurale con Paolo Lingua (a lungo responsabile della redazione locale de La Stampa di Torino e poi direttore di Telenord. Giornalista, scrittore, testimone dei principali fatti di cronaca degli ultimi 55 anni) tocca oggi a Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino e professore universitario. Appuntamento alle 20 e alle 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.
Mercoledì 5 sarà la volta di Matteo Viacava (sindaco di Portofino), giovedì 6 di Aldo De Scalzi (musicista e cantautore), venerdì 7 di Claudio Onofri (ex calciatore e allenatore).
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
4 novembre, Genova celebra l’Unità Nazionale e le Forze Armate in Piazza della Vittoria
04/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Isola del Cantone: boom d’iscrizioni al doposcuola gratuito grazie alle indennità comunali
04/11/2025
di Gilberto Volpara
Stop del Trenino atto III, Reggiardo scrive a Dante: "Non servono mozioni, c'è bisogno di concretezza"
04/11/2025
di Gilberto Volpara
Foto di donne famose manipolate con l’IA, a Telenord Martina Semenzato (presidente commissione femminicidio)
03/11/2025
di Carlotta Nicoletti
Stop del Trenino: dopo l'articolo di telenord.it, la replica del Comune di Sant'Olcese a Casella
03/11/2025
di Gilberto Volpara