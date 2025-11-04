Close Up, su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi tocca a Matteo Bassetti

Nuova puntata su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) del nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali. Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.



Dopo la puntata inaugurale con Paolo Lingua (a lungo responsabile della redazione locale de La Stampa di Torino e poi direttore di Telenord. Giornalista, scrittore, testimone dei principali fatti di cronaca degli ultimi 55 anni) tocca oggi a Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive del San Martino e professore universitario. Appuntamento alle 20 e alle 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Mercoledì 5 sarà la volta di Matteo Viacava (sindaco di Portofino), giovedì 6 di Aldo De Scalzi (musicista e cantautore), venerdì 7 di Claudio Onofri (ex calciatore e allenatore).

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.