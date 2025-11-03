Close Up, da oggi su Telenord interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport

Scatta oggi su Telenord (canale 11 del digitale terrestre della Liguria e in streaming su telenord.it) il nuovo format Close Up, una serie di interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport sia liguri che nazionali. Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.



Si parte con Paolo Lingua, a lungo responsabile della redazione locale de La Stampa di Torino e poi direttore di Telenord. Giornalista, scrittore, testimone dei principali fatti di cronaca degli ultimi 55 anni. Appuntamento alle 14, alle 20 e alle 22,40. Le interviste saranno anche disponibili on demand sul sito di Telenord.

Si prosegue martedì con Matteo Bassetti (direttore di Malattie infettive del San Martino e professore universitario), mercoledì Matteo Viacava (sindaco di Portofino), giovedì Aldo De Scalzi (musicista e cantautore), venerdì Claudio Onofri (ex calciatore e allenatore).

