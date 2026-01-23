Close Up, a Telenord i protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: l'ospite di oggi è Alessandro Bonsignore
di Roberto Rasia
Prosegue Close Up, il nuovo format di Telenord con interviste esclusive ai protagonisti di economia, cultura, politica, spettacolo e sport: oggi l'ospite è Alessandro Bonsignore, presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova e professore universitario di medicina legale.
Il programma, nato da un'idea dell'editore Massimiliano Monti, è condotto da Roberto Rasia. I personaggi si raccontano sia sotto l'aspetto professionale che umano.
L'intervista è in onda alle 20 e 23 ed è reperibile anche on demand sul sito telenord.it
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Imperia, al via il progetto di Attività Fisica Adattata per persone con Parkinson
21/01/2026
di Redazione
L'odontoiatria moderna, come la tecnologia cambia il modo di curare i pazienti
19/01/2026
di Maurizio Michieli
Reggiani (IRO): "Tanti investimenti nel 2025, ecco le novità del 2026"
15/01/2026
di Maurizio Michieli